Un saldo che riferendosi ad interessi passivi, poteva essere evitato se solo la questione fosse stata chiarita e affrontata per tempo. E, pur senza essere esperti contabili, si può con certezza dire che 9 anni di tempo erano sufficienti per farlo. Gi.Ga.
Fatture del 2016 mai pagate: il Comune deve, e paga, 20.800 euro di interessi passivi
Nei confronti della società fornitrice di energia elettrica nelle fiere di San Geminiano e Sant'Antonio. Spesa pubblica evitabile affrontando per tempo la situazione
Un saldo che riferendosi ad interessi passivi, poteva essere evitato se solo la questione fosse stata chiarita e affrontata per tempo. E, pur senza essere esperti contabili, si può con certezza dire che 9 anni di tempo erano sufficienti per farlo. Gi.Ga.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Centri socioriabilitativi comunali: nuove rette basate sull’Isee dopo la bocciatura del vecchio regolamento
Rifiuti Modena: sui cittadini modenesi 8,2 milioni di euro in più per rimediare a disservizi e modifiche al sistema
Scandalo Amo, 22mila euro di prelievi in contanti effettuati da Reggianini in un anno e mezzo non transitati dalla cassa contabile
Dopo lo scandalo Amo scoppia il caso partecipate in Emilia Romagna: 'Basta, serve trasparenza'
Scandalo Amo, ora Forza Italia con Platis fa sul serio e va in Procura. Focus su contanti e bancomat di Reggianini
Scandalo Amo, il Comune di Modena ufficializza la cacciata di Berselli: al suo posto BolondiArticoli Recenti
Bosi (Alternativa popolare): 'Taglio alberi via Vedriani, nessuna risposta dall'assessore'
'Carenza di medici? Ausl Modena persevera nell’incoerenza e piange per il problema che crea'
'Comparto Vaciglio: infiltrazioni, disagi e interruzioni d'acqua: Comune intervenga'
Emilia Romagna, Evangelisti (Fdi): 'Davanti a sede Giunta De Pascale biglietto da visita indegno'