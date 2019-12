Fdi: 'Sequestro discarica Finale: da tempo denunciavamo criticità'

'Soddisfazione, ma anche preoccupazione per la decisione della magistratura di procedere al sequestro della discarica di Finale Emilia. Soddisfazione perché da tempo il centro destra ha evidenziato le criticità di un impianto destinato, qualora l’ampliamento si realizzi, a divenire il più grande del nord Italia, pur ponendosi in aperta contraddizione col Piano regionale. Preoccupazione perchè la discarica di Finale rimane centrale nel sistema rifiuti dell’Emilia Romagna, con un ampliamento che porterebbe la capacità ricettiva della struttura oltre il milione di tonnellate di rifiuti, tra l’altro per la maggior parte di provenienza esterna all’Emilia Romagna a dimostrazione che dietro questo ampliamento non vi è alcuna esigenza di fabbisogno regionale'. Così in una nota Galeazzo Bignami, deputato di Fratelli d'Italia e Michele Barcaiuolo, candidato alle regionali per FdI.'Riemergono così tutte le criticità sulle politiche regionali in materia di rifiuti che appaiono costruite secondo parametri differenti dall’effettivo interesse del territorio e dei cittadini'.