Festa della Liberazione, campane del 600 e cori delle Mondine a Modena

Nel 75esimo della Liberazione dal nazifascismo hanno risunato i canti delle mondine oggi adiffusi, ai tempi del Covid, da un furgoncino con gli altoparlanti nelle vie del centro. Ai momenti ufficiali hanno fatto seguito i rintocchi della campana civica, posizionata sulla torre dell'orologio del municipio, che è stata suonata per dare ulteriore peso alla ricorrenza. Dopo anni di silenzio, lo strumento è stato suonato dai campanari dell'unione modenese 'Alberto Corni'. La costruzione della campana della torre dell'orologio, che si affaccia su piazza Grande, 'risale al 1660 a opera di Nicolo' Di Lorena', come spiega Zanasi sul posto: i rintocchi sono risuonati per secoli allo scoccare delle ore. Si tratta dello strumento di maggiori dimensioni della provincia di, superiore anche alle campane della Ghirlandina: ha un diametro di 150 centimetri e pesa oltre 20 quintali.