Festa dell'Unità, domani a Modena arriva il premier Conte

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, domani sera sarà ospite della festa dell'Unità di Modena. E' quanto si apprende da fonti del Pd, confermate da Palazzo Chigi. Sempre domani il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si recherà in visita a Beirut. Il premier visiterà anche il luogo dell’esplosione, e salirà a bordo della nave della Marina Militare italiana San Giusto, ormeggiata nel porto di Beirut. Sarà dunque a Modena di ritorno in serata dal viaggio in Libano.

