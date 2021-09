Festival Filosofia, quel che resta della libertà

Si è chiuso domenica il Festival della Filosofia di Modena dedicato alla libertà. Restano gli elogi al Green Pass di Recalcati ( qui il video ) il quale ha affermato di non essersi mai sentito così tutelato. Restano le critiche al Green Pass di Cacciari ( qui il video ) che ha parlato di 'obbligo ipocrita'. Resta la lezione sul consenso informato e il Codice di Norimberga di Michela Marzano ( qui l'articolo ). Ma restano soprattutto quelle transenne a vietare la piazza dei modenesi ai modenesi sprovvisti di passaporto sanitario. Restano le immagini di un di qua e di un di là creato ad arte tra i possessori di Green Pass seduti e distanziati e cittadini senza Green Pass assembrati sotto i portici e impossibilitati ad entrare in piazza Grande.Questo è stato il Festival della Libertà. E allora, con qualche preoccupazione, si immagina a come potrebbe essere il prossimo anno il Festival sulla Giustizia. Se questa è la libertà immaginata dai filosofi, non può che preoccupare il loro concetto di giustizia.