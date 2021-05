Fiducia nel Governo in caduta libera, Fdi cresce e tallona Pd e Lega

Cresce ancora Fratelli d’Italia nel “borsino” dei partiti. Con un aumento dello 0,3% nell’ultima settimana si attesta al 18,9%, subito dietro alla Lega che ha il 21,3% (-0,3%) e il Pd 19,5% (+0,2%). Lo rileva Monitor Italia, il sondaggio realizzato da Tecne’ con Agenzia Dire, con interviste effettuate il 7 maggio su un campione di mille casi.Seguono M5s con il 16,2% (-0,2%), Forza Italia al 9,6% (-0,1%), Azione 3,5% (+0,2%), Sinistra italiana 2,4% (+0,1%), Italia viva 1,8% (-0,1%), Verdi 1,6% (-0,2%).La fiducia nel governo Draghi è in caduta libera. In tre mesi, dal 13 febbraio, giorno del giuramento, a oggi ha perso 13 punti percentuali, passando dal 58,4% al 45,2% (con un calo dello 0,2% nell’ultima settimana).

