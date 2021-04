Figli 'postino' di Bonaccini lasciati a casa da scuola: 'Giusto così'

'Modena civica sostiene con convinzione la decisione dell’Amministrazione comunale di sospendere la frequentazione da parte dei bimbi della coppia No Mask'. Dopo il Pd, anche i civici di Katia Parisi (che siedono in maggioranza) appoggiano la scelta del Comune di punire con l'esclusione da scuola i figli dei genitori no mask e il cui padre è uno dei due uomini che hanno consegnato un pacco di pannolini sporchi a Bonaccini.'C’è una scelta di responsabilità sottoscritta dai genitori di tutti i bimbi iscritti ai servizi educativi del Comune di Modena, che va ribadita ed affermata. Per noi la continuità dei servizi educativi è una priorità e perché questo possa avvenire è fondamentale che tutti rispettino le regole, a partire dai genitori dei bambini sino ovviamente agli educatori, che stanno applicando con grande attenzione i protocolli di sicurezza. Non è una punizione, e ci auguriamo che prevalga il buonsenso da parte dei genitori, in modo che i bimbi possano tornare a scuola al più presto'.Resta la domanda che abbiamo posto ieri : quanto ha pesato nella scelta del Comune di Modena di punire questa famiglia e in particolare i bimbi di meno di sei anni, il fatto che il padre sia stato uno dei due protagonisti della consegna, pochi giorni fa, del pacco di protesta a casa del presidente della Regione? Perchè, tra tutti i no mask presenti in provincia e a livello nazionale, solo i figli di questa coppia sono stati puniti in tutta Italia?