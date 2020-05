Fiorano: imbrattata da vandali con 'cuore' la sede PD

“Ignoti hanno imbrattato con vernice rossa e scritte offensive la sede del Circolo Pd Martin Luther King di Fiorano'. A denunciarlo la segreteria provinciale del PD che per voce del segretario Davide Fava commenta l'accaduto: 'Desidero esprimere, a nome mio personale e del Partito provinciale, vicinanza agli iscritti, agli elettori e ai simpatizzanti del Pd di Fiorano. La sede del Pd è luogo di ritrovo per una comunità di persone che condivide valori, passione politica e civile. Non sottovalutiamo questi gesti e i toni aggressivi e di spregio usati. Auspichiamo che le forze dell’ordine possano al più presto individuare i colpevoli. Come Partito democratico continueremo a perseguire obiettivi di benessere e sviluppo per le nostre comunità, condannando ogni gesto e azione che contribuisce a seminare invece odio e rancore”.