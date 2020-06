Fiori d'arancio in casa Lega, si è sposato il capogruppo a Modena Bosi

Ancora fiori d'arancio in casa Lega a Modena. Dopo aver celebrato in municipio il matrimonio della scorsa settimana della collega consigliera Beatrice De Maio, oggi il capogruppo della Lega Alberto Bosi ha vestito in prima persona i panni dello sposo unendosi in matrimonio con la fidanzata Paola Forni. La cerimonia è stata celebrata nella chiesa di Sant'Agnese. Ai due sposi, finalmente senza mascherina, i migliori auguri di una vita felice insieme da parte della redazione de La Pressa.