Fondazione Cresciamo, Mauro Francia si dimette: subentra Cinzia Cornia

Nel corso del Consiglio comunale di oggi il sindaco Gian Carlo Muzzarelli ha comunicato le nomine effettuate in questi giorni a seguito delle dimissioni del presidente Mauro Francia, già dirigente del settore Istruzione del Comune di Modena. Francia era stato confermato alla presidenza della Fondazione a maggio dello scorso anno, così come i due componenti del cda Cinzia Cornia e il docente universitario Stefano Neri, a seguito dell’avviso pubblico per la raccolta delle candidature e delle audizioni da parte delle commissioni consiliari in seduta congiunta.'Ho ritenuto opportuno – ha affermato – nominare la signora Cinzia Cornia quale presidente e la signora Ottavia Malagoli quale nuovo componente del Cda: colgo l’occasione per porgere ad entrambe i miei più sinceri auguri di buon lavoro. E consentitemi – ha aggiunto – di ringraziare pubblicamente il dottor Mauro Francia per il servizio svolto all’interno della Fondazione Cresciamo'.Il consiglio di amministrazione di Cresciamo è completato dai rappresentanti dei genitori (Andrea Bertani e Sofia Fichi), mentre revisore effettivo è Elena Dondi. Le cariche sono ricoperte a titolo gratuito.