Fondazione Modena, Matteo Tiezzi nuovo presidente

Il nuovo Consiglio di amministrazione è composto da Silvana Borsari, Valeria Marigo, Silvia Menabue e Massimiliano Morini. Vengono confermati Eleonora De Marco e Valerio Zanni. Il Consiglio ha inoltre provveduto all’elezione del Collegio dei Revisori. Sono: Alessandra Gualandri (Presidente), Claudio Trenti e Claudio Gandolfo. Nominati in qualità di supplenti Umberto Bernardi ed Elisa Gavina.“Il primo ringraziamento va ai Consiglieri di indirizzo che mi hanno accordato la loro fiducia e a tutti gli Organi e i collaboratori – le parole espresse da Matteo Tiezzi – che ci hanno preceduto e che con il loro impegno hanno reso in oltre trent’anni di vita la Fondazione di Modena un’istituzione solida e presente nella comunità della quale è a servizio.Siamo stati e saremo ancora a fianco di tutte le istituzioni modenesi, portatori di fiducia e generatori di una visione del futuro.All’interno dei nostri organi, così come nella struttura, ci sono donne e uomini dalle grandi qualità, in grado di dare fondamentali contribuiti ideativi, propositivi, realizzativi.Abbiamo molto da mettere a valore e altrettanto da immaginare insieme per dare a questa consiliatura un forte orizzonte ideativo, per incidere con concretezza nella comunità e disegnare una prospettiva strategica di sostegno al cambiamento sociale. Il bene comune non nasce dal protagonismo della singola istituzione, ma da una continua e sincera cooperazione fra tutti, nel rispetto delle singole vocazioni istituzionali e della pluralità di voci e approcci”.