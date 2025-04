'Fondo crediti dubbia esigibilità oltre 92 milioni, una zavorra per Modena'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





'I dati forniti dall’assessore Vittorio Molinari sul Fondo crediti di dubbia esigibilità, arrivati oltre la soglia dei 92 milioni di euro, confermano purtroppo ciò che la Lega Modena denuncia da anni in Consiglio comunale: siamo di fronte a una deriva contabile che sta sottraendo risorse importanti alla città, con conseguenze sempre più visibili sulla qualità della vita dei cittadini'. A dichiararlo è il capogruppo della Lega in Consiglio comunale, Giovanni Bertoldi: 'Da tempo, in ogni discussione di bilancio, dalla scorsa consiliatura, Lega Modena chiede interventi risolutivi o almeno correttivi per invertire la rotta ormai insostenibile che ha portato in un solo anno ad un ulteriore aumento di quasi 10 milioni di euro. Soldi sottratti ai modenesi che pagano e di fatto non pretesi adeguatamente da chi non paga. Un circolo vizioso che deve finire'

'Queste risorse bloccate in un fondo che serve a coprire le mancate entrate, in particolare legate a sanzioni non riscosse oltre che all’elusione della tassa sui rifiuti, sono direttamente sottratte da investimenti e servizi che potrebbero andare a beneficio della collettività e soprattutto di coloro che con il loro contributo mantengono i servizi. Ci sono cittadini che rispettano le regole e pagano puntualmente, e altri che invece non lo fanno mai. Questa evidente disparità di trattamento è profondamente ingiusta'.'È giunto il momento – conclude il consigliere – che l’amministrazione comunale prenda coscienza della gravità del problema e attui politiche concrete per invertire la rotta: migliorando l’efficacia della riscossione, responsabilizzando maggiormente chi evade e liberando così risorse che potrebbero essere impiegate per rendere Modena una città più vivace, più curata e più equa'.