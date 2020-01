'Fondo solidarietà comunale, sinistra impoverisce i comuni italiani'

“Dopo un paio di Governi (il Gentiloni e il Conte I) passati indenni, col Conte bis il duo Zingaretti – Di Maio torna a impoverire pesantemente gli enti locali”. Questa, in sintesi, è la denuncia che Simone Pelloni, sindaco di Vignola e candidato consigliere alle prossime regionali in Emilia Romagna, in quota Lega, avanza nei confronti dell’attuale Governo.

“Tra le misure adottate nella Finanziaria 2020, il Governo giallorosso non solo ha aggiunto tasse e balzelli (ricordo la vergognosa plastic tax, che metterà in ginocchio tante imprese e tanto indotto della nostra regione), ma mette mano anche al Fondo di Solidarietà Comunale, che sarebbe finalizzato ad assicurare un'equa distribuzione delle risorse ai comuni. Questo fondo è raccolto tramite l’Imu e altre tasse dai comuni virtuosi, girato a Roma e, da Roma, dovrebbe in parte ritornare sui territori per assicurare appunto un’equa distribuzione delle risorse. Ebbene, l’attuale Governo a traino Pd – 5 Stelle è intervenuto anche su questo Fondo, tagliando pesantemente i trasferimenti ai comuni emiliano – romagnoli, così come ad altri comuni italiani. Rimanendo a livello locale, posso fare qualche esempio aggiornato all’8 gennaio scorso: Vignola perderà 26mila euro, Castelnuovo 90mila, Castelvetro 100mila, Modena 700mila, Carpi 680mila, Mirandola 380mila. Un vero e proprio salasso per diversi enti pubblici, molti dei quali magari hanno già approvato il loro bilancio previsionale e ora dovranno intervenire con variazioni e tagli anche pesanti per cercare di tornare a far quadrare i conti. Il Governo Pd – 5 Stelle passerà davvero alla storia come il governo tassa – tutto. A meno che la sinistra, ormai sicura di perdere ovunque, non abbia deciso di “mettersi avanti coi lavori” e tassare di proposito tutto, per mettere in difficoltà il centrodestra, che arriverà a governare”.