'Formigine, così il Pd nega la storia e accosta l'Anpi alle Foibe'

'Dopo la bocciatura da parte del Pd in merito all’intitolazione di un parco a Norma Cossetto stupisce leggere la mozione proposta dalla maggioranza per organizzare una giornata di studi sul tema delle Foibe, in occasione della Giornata del Ricordo, “in senso ampio e inclusivo dei diversi punti di vista”. Nel testo la maggioranza, partendo dalla dichiarazione del Presidente Mattarella sulla non curanza della storia, fa un excursus su temi quali razzismo, intolleranza e negazionismo (citando addirittura l’Anpi come esempio virtuoso di lotta all’intolleranza), impegna la Giunta con richieste all’apparenza virtuose.Cosa aspettarsi d'altronde da chi ha, senza eccessivi giri di parole, definito la brutale uccisione di Norma Cossetto un fatto privo di evidenze che ne dimostrassero il reale accaduto o, addirittura, appellato le Foibe come un’invenzione dei fascisti'. A intervenire sulla mozione consigliare del Pd (a firma Luca Malagoli) è il consigliere Fdi a Formigine Marina Messori.'Come possiamo credere che questa maggioranza sappia realmente organizzare dibattiti e confronti storici su un tema che loro stessi continuano a negare, nonostante i riconoscimenti, del Presidente della Repubblica Ciampi prima e Mattarella oggi, alla figura di Norma Cossetto e al genocidio degli italiani in terra d’Istria, Fiume e Dalmazia. Come non indignarsi davanti alla scelta di accostare l’operato dell’Anpi alla tragedia delle Foibe, dopo che questa stessa associazione ha più volte negato questo periodo storico arrivando in più occasioni a dichiarare le Foibe una pura invenzione storica e, non più tardi di una settimana fa, a definire Norma Cossetto “una presunta martire che mistifica la memoria della guerra partigiana di Liberazione”. La sinistra riveda la sue posizioni e si impegni realmente a non negare questa pagina di storia italiana per non infangare la memoria dei nostri connazionali, brutalmente trucidati dai partigiani comunisti e titini, e nel rispetto dei tanti esuli che da anni invocano una verità storica da troppo tempo celata' - chiude Messori.