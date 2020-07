Formula 1, piloti in ginocchio contro razzismo. Ferrarista Leclerc no

'Credo che ciò che conta siano fatti e comportamenti nella nostra vita quotidiana piuttosto che gesti formali che potrebbero essere considerati controversi in alcuni paesi. Non mi metto in ginocchio, ma questo non significa affatto che sono meno impegnato di altri nella lotta contro il razzismo'. Il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, ha spiegato con queste parole su twitter la sua scelta di non aderire al gesto a sostegno del Black Lives Matter promosso oggi prima dell'inizio del Gran Premio di Formula Uno in Austria. In ginocchio 14 piloti che hanno voluto aderire alla manifestazione promossa da Lewis Hamilton.