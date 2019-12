Forza Italia, Carpi ago della bilancia nella sfida tra Galli e Platis

Entra nel vivo in casa Forza Italia la sfida tra i candidati in Consiglio regionale. Il confronto tra i due principali candidati in lista, il ricandidatoe il consigliere provinciale, si gioca anche sul terreno carpigiano dove comunque è in lista anche l'ex consigliere comunalericordiamo che proprio il caso dell'affidamento a una società di Barbi dei lavori di restauro del Torrione degli Spagnoli comportò la frattura con l'altro ex consigliere di Forza Italia carpigianoIntanto oggi è stato conferito l'incarico di commissario del Movimento Giovanile Azzurro (Forza Italia Giovani) di Carpi a. La nomina è stata comunicata nel corso della manifestazione 'il Panettone Azzuro' tenutasi sotto i portici del grano in Corso Alberto Pio di Carpi.

La lettera di incarico è firmata da Fabrizio Dore, coordinatore Regionale Emilia Romagna di FIG e da Enrico Pavesi, coordinatore provinciale di FIG per la provincia di Modena.