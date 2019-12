Forza Italia, Tajani sabato a Modena lancia candidatura di Galli

E' partito il derby in casa Forza Italia in vista delle Regionali del 26 gennaio. Il capogruppo di Forza Italia in Regione,, presenterà sabato sera alle 18 al Caffè Concerto a Modena la sua ricandidatura in Regione. A tenere a battesimo la presentazione ufficiale sarà il vicepresidente di Forza Italia ed ex presidente del Parlamento Europeo. Già pronta la locandina dell'evento.