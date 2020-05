Azione universitaria protesta: 'Studenti universitari dimenticati'

Protesta dei giovani di Azione Universitaria ieri di fronte alla regione Emilia Romagna. 'I nostri giovani hanno chiesto a gran voce tutele per i fuorisede, per gli affitti e per gli abbonamenti del trasporto locale, su ferro e su gomme, Tper in particolare, a fronte della crisi pandemica, che causerà evidenti problemi ai nostri studenti ed ai fuorisede che popolano, a decine di migliaia ogni anno, la nostra regione' - commenta Lorenzo Rizzo presidente modenese di Gioventù Nazionale.

'Molti studenti hanno già acquistato titoli di viaggio annuali per l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici – spiega il consigliere Michele Barcaiuolo – Secondo l’Istat il reddito disponibile di molte famiglie è diminuito e il costo di un abbonamento annuale è una spesa paragonabile a quella di una mensilità di un affitto'.

Azione Universitaria ha inoltre sottolineato l’aspettativa di una diminuzione del 20% degli iscritti negli atenei regionali per l'anno prossimo 'e, inoltre molti studenti fuorisede non torneranno in regione per frequentare le lezioni, vista l'introduzione della dinamica 'mista' online e in presenza. Questo causerà un danno enorme alle città e a tutto l'indotto derivante dagli affitti e dai consumi degli studenti, al quale bisogna porre rimedi, pertanto il consigliere Barcaiuolo si schiera a fianco degli studenti per continuare a dar voce alle esigenze ed alle legittime richieste dei veri invisibili della società'.

Tra i manifestanti era presente anche la sezione modenese di Azione Universitaria 'Non pretendiamo che la Regione Emilia Romagna accetti le nostre proposte, ma desideriamo essere ascoltati - spiega Alessio Fania, coordinatore dell’associazione universitaria e senatore Accademico -. Non è pensabile che i rappresentanti di tanti studenti in tutta l'Emilia Romagna vengano esclusi dalla possibilità di discutere con il governo regionale delle proposte rilevanti per la comunità tutta. Coinvolgere anche noi nei tavoli di confronto é sicuramente un arricchimento prospettico che, in questo periodo delicato, è necessario avere. Negarlo ci sembra inopportuno e manifestiamo per questo'.