'Fuga di lettori da Biblioteche modenesi: effetti nefasti Green pass'

'La delibera discussa oggi sulla gestione del Polo bibliotecario modenese rappresenta una occasione per analizzare la forte contrazione dell’accesso alle biblioteche per il prestito confermata anche nel 2021 e che rischia di diventare strutturale a seguito del crollo verificatosi nel 2020 in conseguenza delle chiusure per la pandemia. E' indiscutibile il fatto che se perdiamo il prestito, le biblioteche perdono una fetta importante della loro funzione'. A intervenire oggi in aula in questi termini è stata la capogruppo di Fdi Elisa Rossini.'E' dunque tempo di analizzare con sincerità sulle decisioni assunte durante la pandemia quando si sono adottate e imposte misure del tutto irrazionali, non fondate sulla scienza ma su una scelta tutta politica di limitare le libertà individuali - continua Elisa Rossini -. Ebbene, quelle scelte hanno indubbiamente inciso in modo importante sui comportamenti delle persone.'E' evidente, nel particolare, che la norma sull’accesso ai luoghi di cultura poteva benissimo permettere all’utente sprovvisto di green pass di restare sotto il portico della Delfini, ad esempio, e di ottenere il prestito. Purtroppo ora noi ci troviamo a dover rimediare a scelte sbagliate che hanno inciso profondamente sulle libertà e la vita dei cittadini, e tra queste purtroppo inseriamo anche le decisioni dell'assessorato alla cultura'.