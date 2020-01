Fuga senza fine dal M5S, lo storico grillino Brandoli: 'Voterò il Pd'

, da ultimo quello di non candidare persone con un incarico in corso. Per anni andavo a dire 'chi prende un impegno lo porta fino in fondo', ci credevo e credo sia ancora una ottima regola. Simone Benini è attualmente consigliere comunale a Forlì e incarna questo tradimento' - continua Brandoli.



E ancora: 'La compagine che si presenta per M5S in provincia di Modena è a mio avviso veramente scadente, a partire dalla capolista Giulia Gibertoni che in questi 5 anni ha prodotto veramente poco (e si è fatta vedere meno. Mi spiace Per Giuseppe Amici, unico rappresentante che ritengo degno e utile, troppo intelligente, capace e autonomo da essere boicottato dallo stesso M5S. M5S in questi 2 anni ha buttato troppi principi e sceso a troppi compromessi, forse una 'lezione' elettorale sarà utile per rivedere queste decisioni e ritornare alle idee fondative, che hanno portato, anche grazie a Beppe Grillo (e forse anche per un miliardesimo al mio contributo), il M5S da zero al 34% (o incredibile 29% nel mio difficilissimo collegio). Il loro tradimento ha invece portato dal 34 al non credo oltre il 5% e raramente sbaglio le previsioni. Ho stima e ho lavorato bene per anni con Rebecchi, gli auguro di entrare in Consiglio. Sarebbe forse l'unico vero grillino (io e lui siamo stati e siamo quello e siamo orgogliosi di chiamarci così) in questo consiglio regionale'.

'Alle prossime regionali voterò Stefano Bonaccini e Piergiorgio Rebecchi. I motivi sono tanti e il primo è che la partita in Emilia Romagna è a due e la candidata della Lega, oltre a essere molto lontana da me nelle soluzioni ai problemi della Emilia Romagna è veramente inqualificabile e inadatta a governare una regione complessa come l'Emilia Romagna'. Così Claudio Brandoli, ex candidato al Senato per il Movimento 5 Stelle e anima storica grillina di Modena, annuncia il suo addio al Movimento.'Il M5S in questi due anni ha derogato e contraddetto molti dei principi fondativi non negoziabili