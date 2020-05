Furto con scasso in un bar ai Torrazzi: rubata la cassa

La riapertura di bar e ristoranti e la possibilità di trovare qualche soldo in cassa, ha evidentemente riacceso l'appetito criminale e l'azione dei ladri. Ignoti quelli che la scorsa notte hanno fatto irruzione nei locali del bar Smile in via Papa Giovanni XXIII, in zona Torrazzi, a Modena. L'allarme è stato lanciato alla Squadra Volante. Gli agenti giunti sul posto hanno verificato l'asportazione del registratore di cassa. Indagini in corso per l'identificazione dei responsabili che si sarebbero dati alla fuga a bordo di un auto.