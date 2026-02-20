Gambro-Vantive: sabato assemblea pubblica a Medolla

Domani, 21 febbraio, al teatro comunale Facchini di Medolla, alle ore 11, è convocata dal Comune un'assemblea pubblica per fare il punto sulla crisi della Gambro Vantive, che mette a rischio 520 lavoratori dell'azienda del distretto biomedicale dopo che il fondo americano Carlyle ha deciso di mettere in vendita il sito produttivo.

'L'assemblea è rivolta a tutta la cittadinanza, alle maestranze, a tutte le persone interessate al destino di questa importantissima azienda del nostro territorio. Sarà importante esserci - dice il sindaco di Medolla Alberto Calciolari - perché è un pezzo importante della nostra economia locale, della nostra società, delle nostre comunità'. Sono annunciate le presenze dell'assessore regionale Fabio Baruffi, di Fabio Braglia, presidente della Provincia di Modena, dei sindaci di Carpi, Riccardo Righi, di Mirandola Letizia Budri e di alcuni consiglieri regionali, oltre ai sindacati e alle associazioni imprenditoriali di categoria'