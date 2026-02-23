Gara trasporto pubblico, Amo approva il documento di indirizzo
Approvato dai Soci il documento di indirizzo che definisce le Linee Guida per la progettazione e lo svolgimento della gara
