Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Gara trasporto pubblico, Amo approva il documento di indirizzo

Gara trasporto pubblico, Amo approva il documento di indirizzo

Approvato dai Soci il documento di indirizzo che definisce le Linee Guida per la progettazione e lo svolgimento della gara

2 minuti di lettura
Sono state approvate oggi, nell’Ambito dell’Assemblea dei Soci di Amo aggiornata (dopo quella della settimana scorsa), le Linee Guida per l’impostazione e la progettazione della gara per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale. Un primo documento che contiene gli indirizzi sulla base dei quali costruire i passaggi che dovrebbero portare a bandire la gara per il servizio nel bacino modenese e individuare così il nuovo Gestore per i prossimi 10 anni. Al momento la scadenza è il 31/12/2026, ma all’interno del panorama regionale le fasi in cui si trovano i diversi bacini non sono omogenee, e non si esclude che l’orizzonte temporale possa subire modifiche, alla luce dell’evoluzione del quadro generale.

Centrali nell’atto di indirizzo, in merito alle scelte da intraprendere in questa fase, sono i passaggi sulle dimensioni dei lotti, sui servizi da mettere a gara, sugli elementi tecnici in base ai quali valutare le offerte, i costi e i relativi finanziamenti. In ottemperanza alle disposizioni regionali e nazionali, Modena e Reggio Emilia dovranno predisporre un’unica Relazione Lotti d’Ambito, per procedere con gare distinte e coordinate. La dimensione dei lotti dipenderà dalle valutazioni di efficienza tecnico – economica.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Sulla scorta della normativa più recente, di esperienze analoghe e in base a considerazioni tecniche condivise, i lotti all’interno dell’ambito Secchia – Panaro dovrebbero essere almeno due, con un possibile orientamento verso la dimensione provinciale.

Fondamentale per i Soci la definizione dei servizi programmati da mettere a gara. La base, al momento, viene delimitata nel perimetro dell’esistente, ma è stata salvaguardata nel documento la possibilità di rivoluzionare l’offerta in base alle esigenze dei territori, anche a parità di risorse stanziate. Il nodo dei finanziamenti, legati principalmente al Fondo Nazionale trasporti, ha sollevato infatti diverse preoccupazioni tra i Soci.

'I costi chilometrici del servizio da mettere a gara – sottolinea l’Amministratore Unico Andrea Bosi - saranno con ogni probabilità maggiori di quelli ad oggi fissati dal Contratto di servizio, sia per motivi di incremento di qualità dell’offerta che di adeguamento inflativo. I prossimi passaggi da affrontare non potranno prescindere quindi dalle considerazioni di contesto, sollevando numerosi interrogativi e preoccupazione – condivisi dai Soci - in merito al mantenimento e al potenziamento della quantità di produzione attuale. Queste incognite compongono un panorama che al momento purtroppo, offre più dubbi che certezze. Non si esclude una ulteriore proroga rispetto alla scadenza del Contratto esistente.
Amo intende comunque mettere al sicuro il servizio, attenendosi al mandato dei Soci e ai tempi dettati via via dalla normativa'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Servizio idrico AIMAG, perdite della rete al 36,5%, le ombre dietro alle luci del piano industriale

Servizio idrico AIMAG, perdite della rete al 36,5%, le ombre dietro alle luci del piano industriale

'Scandalo Amo, alla fine tutto si concluderà col pagamento di 70mila euro'

'Scandalo Amo, alla fine tutto si concluderà col pagamento di 70mila euro'

Scandalo Amo, anche il Pd soddisfatto della azione di responsabilità: 'Bene il sì dei sindaci'

Scandalo Amo, anche il Pd soddisfatto della azione di responsabilità: 'Bene il sì dei sindaci'

Platis (Forza Italia): 'Scandalo Amo e Fondazione di Modena, responsabilità di quelle nomine è di Muzzarelli'

Platis (Forza Italia): 'Scandalo Amo e Fondazione di Modena, responsabilità di quelle nomine è di Muzzarelli'

Scandalo Amo, Bosi ottiene che gli ex vertici paghino l'ammanco. In Fondazione tutto tace: confusione Fdi

Scandalo Amo, Bosi ottiene che gli ex vertici paghino l'ammanco. In Fondazione tutto tace: confusione Fdi

Amo, Fondazione Modena e azioni di responsabilità: due casi, due ammanchi, due reazioni opposte

Amo, Fondazione Modena e azioni di responsabilità: due casi, due ammanchi, due reazioni opposte

Spazio ADV dedicata a CURA CHI CURA
Articoli più Letti Modena, ecco l'elenco della polisportive in crisi beneficiate dalle risorse finanziare della Fondazione

Modena, ecco l'elenco della polisportive in crisi beneficiate dalle risorse finanziare della Fondazione

'Rifiuti a Modena, caro sindaco la situazione è totalmente fuori controllo'

'Rifiuti a Modena, caro sindaco la situazione è totalmente fuori controllo'

Fondazione di Modena, a Palagano 280mila euro da quando Braglia è presidente della Provincia

Fondazione di Modena, a Palagano 280mila euro da quando Braglia è presidente della Provincia

Modena, la Lega perde il suo segretario: Guglielmo Golinelli passa con Vannacci

Modena, la Lega perde il suo segretario: Guglielmo Golinelli passa con Vannacci

Articoli Recenti Modena calcio: fine settimana al top anche per le giovanili

Modena calcio: fine settimana al top anche per le giovanili

Modena, vicepresidenza Hera: 5 candidati. Ma Mezzetti ha già scelto Fabbri, sgarbo al rettore Cucchiara

Modena, vicepresidenza Hera: 5 candidati. Ma Mezzetti ha già scelto Fabbri, sgarbo al rettore Cucchiara

Graziella Giovannini confermata segretaria provinciale del Partito Socialista

Graziella Giovannini confermata segretaria provinciale del Partito Socialista

'Sicurezza a Modena, serve rispetto per le proteste dei cittadini'

'Sicurezza a Modena, serve rispetto per le proteste dei cittadini'