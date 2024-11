Gasparri a Modena: ‘Norme ci sono, ma spesso non vengono applicate da Magistratura'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

A parlare in questi termini è stato il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, in visita a Modena dove ha incontrato i candidati in lista di Forza Italia.

'La stessa Magistratura che ritiene che l'Egitto, meta di 15 milioni di italiani, sia un posto pericoloso dove non mandare i clandestini, mentre la Germania o la Svezia li mandano in Afghanistan e in Iran, non considerandoli Paesi pericolosi. Non dico che la magistratura è l'unico problema di questo Paese, ma è sicuramente il problema principale' - ha detto Gasparri.

Per quanto riguarda la realtà modenese Gasparri ha detto che 'continua l'impegno per la questura in fascia A e che questo è un obiettivo di tutti'.