Gattile, nuovo bando: chi vince si aggiudica 50.000 euro in più

Nuovo appuntamento per la gestione del gattile di Modena, dopo il precedente bando andato deserto, il Comune ci riprova; ma a sorpresa appaiono 50.000 euro in più per l'aggiudicatario e contemporaneamente scompare la gestione delle colonie feline, uno dei compiti più gravosi.Nel vecchio bando l'importo a base d'asta per una durata triennale era pari a complessivi 339.282 euro, al netto dell'Iva, mentre nel nuovo bando l'importo a base d'asta per una durata triennale pari a complessivi è di 493.380,36 euro al netto dell'Iva; la differenza è di 154.098,36 euro, ovvero 51.366,12 ad anno.Colpisce in particolare l'aumento per due voci, alimenti, previsione annuale primo bando 10.000 euro mentre la previsione annuale secondo bando 30.000 euro; personale, previsione annuale primo bando 27.729,56 euro mentre secondo bando balza a 70.858,05 euro; curioso tra l'altro che nel primo bando si usi come paragone la rendicontazione 2019 mentre nel secondo bando la rendicontazione 2020;a proposito delle colonie feline, nel primo bando la cifra stabilita dal Comune era di 15.000 euro, nel secondo bando la loro gestione viene affidata dall'aggiudicatario ad un'associazione di volontariato convenzionata; per questa attività, il Comune erogherà 10.000 eruo il primo anno, i due successivi solo 6.000 euro; riassumendo 22.000 euro che si aggiungono ai 493.380,36 euro.