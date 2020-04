Giacobazzi (FI): 'Comune in quarantena politica, serve scatto'

“Dopo l’approvazione dell’assurdo bilancio di previsione che nel momento dell’emergenza ha alzato le tasse alle famiglie modenesi, stiamo assistendo ad un imbarazzante immobilismo da parte dell’amministrazione comunale. Modena, comune capoluogo al centro di una delle province più colpite d’Italia dal contagio, è l’unico ad agire e a comunicare come nulla fosse successo. Silenzio sul dramma che si sta consumando all’interno delle case protette anche a causa dei mancati supporti al personale, silenzio sugli aiuti alle famiglie in difficoltà, con particolare riferimento a quelle con disabili ed anziani, ai lavoratori, ai commercianti e sul ruolo del comune stesso nel fornire informazioni e strumenti operativi per potere accedere agli aiuti comunali regionali, statali.



Silenzio sui richiedenti asilo e i senza fissa dimora fuori controllo e dentro la città. Negli ultimi giorni la comunicazione dell’amministrazione non è andata oltre agli arcobaleni, al tema cruciale degli orti per anziani ai dehors e ad imbarazzanti foto in mascherina di una giunta congelata in una imbarazzante auto quarantena politica. Modena non può perdere altro tempo. Deve fare di tutto per sostenere il più possibile cittadini, imprenditori, operatori del sociale a superare questo difficile momento. Con interventi propri ma soprattutto con un ruolo di coordinamento comunale per tutti quelli indiretti predisposti da governo nazionale e regionale. Per questo chiedo l’istituzione di una vera e propria cabina di regia comunale, capace di gestire, e garantire con trasparenza ed efficienza a tutti i cittadini gli aiuti necessari e le informazioni in tempo reale. Parimenti, il Sindaco dovrebbe provvedere con ordinanza urgente per imporre l'obbligo di uso della mascherina, presidio fondamentale di protezione per tutti, perché c'è ancora chi non capisce che siamo in serio pericolo”.

Piergiulio Giacobazzi

Capogruppo Forza Italia

Consiglio Comunale Modena