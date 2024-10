Gidari (Fi): 'Preoccupante escalation criminale contro Seta'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

ultimi episodi criminali avvenuti nel deposito di Strada Sant'Anna , con il furto degli incassi da ben 13 autobus, rappresentano l'apice di una catena di eventi allarmanti che, in sole due settimane, ha visto 28 mezzi derubati, uno dei quali addirittura vittima di un attacco con una molotov, e 51 veicoli danneggiati con silicone.'La gravità di quanto sta accadendo è inaccettabile – dichiara Gidari –. Nonostante la presenza di personale dedicato alla manovra e alle pulizie, la frequenza e l'intensità degli atti vandalici e criminali dimostrano che la situazione è ormai fuori controllo. L'incolumità dei lavoratori e la sicurezza dei beni aziendali sono state gravemente compromesse'.

Il candidato di Forza Italia condivide pienamente la posizione del sindacato Orsa, rappresentato da Luigi Sorrentino, e ribadisce la necessità di misure straordinarie per contrastare questa escalation. 'Un presidio fisso di sicurezza è l'unica soluzione percorribile in questo momento. Il passaggio saltuario di squadre di vigilanza non basta più. Occorre agire subito per garantire l'integrità dei beni aziendali e, soprattutto, la salvaguardia del personale'.

Inoltre, Gidari non esita a puntare il dito contro il management dell'azienda. 'La totale inefficacia delle misure adottate finora richiede un cambiamento immediato. Chiedo con forza le dimissioni dell’intero Consiglio di Amministrazione di Seta, che ha sottovalutato la gravità della situazione, mettendo a rischio la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini. È ora di voltare pagina e ristabilire un ambiente di lavoro sicuro e protetto'.

La sicurezza, sottolinea Gidari, deve essere una priorità assoluta per l’intera comunità. 'Non possiamo più permettere che incidenti di questo tipo mettano in crisi l’operatività dell’azienda e la tranquillità dei dipendenti. Il mio impegno, come candidato alla Regione, sarà rivolto a fare di Seta un esempio di efficienza e sicurezza per tutti i cittadini. Serve un cambiamento radicale, e lo faremo insieme, mettendo al centro i lavoratori e i servizi fondamentali per la comunità'.