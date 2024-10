Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Occorre creare un sistema di sorveglianza mirato a monitorare le condizioni degli anziani soli, in particolare per intercettare rapidamente eventuali emergenze sanitarie o economiche. Molti anziani – ha affermato Gidari – vivono in condizioni di isolamento e, in caso di problemi improvvisi, non hanno nessuno a cui rivolgersi. Dobbiamo strutturare un sistema che consenta di monitorare la loro situazione e di intervenire tempestivamente quando necessario. L’Emilia-Romagna può e deve fare di più per garantire che nessun anziano venga lasciato solo. È un nostro dovere morale e un impegno che, se eletto, porterò avanti con tutta la mia energia'.