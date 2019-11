Giorgetti: 'Anche se la Lega vince in Emilia il Governo non cade'

Giorgetti

'Se la Lega vince anche in Emilia-Romagna rafforza l'unica motivazione di questo Governo, ovvero non fare esprimere il popolo italiano e occupare le posizioni'. Lo afferma il deputato leghista ed ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio nel recente governo gialloverde Giancarlosecondo cui dopo le elezioni in Emilia- Romagna a livello nazionale 'non cambierà niente', perchè 'questo Governo- dice- è nato per evitare le elezioni perchè Salvini è maggioritario nel paese'.lo dice durante un'intervista rilasciata a Radio 24, dove l'esponente del Carroccio spiega anche un retroscena attribuitogli, con l'espressione 'le elezioni non ce le daranno mai' in riferimento all'attuale equilibrio nazionale. 'I problemi sono tanti e quando c'è la nebbia aumenta la possibilità di andare incontro a un palo', afferma. 'Oggi la nebbia è diffusa su diversi fronti, noi vogliamo prima di tutto mettere avanti gli interessi del paese ma chi sta al governo - aggiunge il leghista - preferisce il tanto peggio tanto meglio'.