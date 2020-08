Giornalino del Comune: rinnovo (con aumento) a Tracce e Videopress

La gestione pubblicitaria, impaginazione, stampa e distribuzione del giornalino del Comune di Modena resta saldamente nelle mani della terna Tracce srl, Videopress Modena srl e la cooperativa Coptip industrie grafiche. Per i prossimi due anni sarà sempre questo raggruppamento di imprese a occuparsi della gestione del giornalino redatto dall'ufficio stampa del Comune. Costo? 54mila euro e 80 euro per 20 numeri. Nel biennio precedente lo stesso tris di imprese si aggiudicò l'affidamento dello stesso servizio per 49.915 euro. Un rialzo di oltre 4mila euro, pari all'8,3%.All'ultima gara, il cui esito è uscito poco settimane fa, erano state invitate dal Comune di Modena tre aziende:- Coptip (mandataria del costituendo Rti Coptip – Tracce - Videopress);- L’Accento srl- Kaiti Expansion srlL'unica offerta pervenuta era stata quella di Tracce-Videopress e Coptip.

