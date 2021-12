'Giornata vita nascente: le piroette del Pd e l'attacco a don Benzi'

'Ieri in Consiglio comunale a Modena abbiamo assistito a due grottesche piroette del Pd sul tema della nostra mozione a sostegno dei disegni di legge per l'istituzione della Giornata per la vita Nascente. Da un lato la consigliera Pd Di Padova, pur di bocciare la proposta a sostegno della genitorialità, ha inaugurato la categoria dei negazionisti del crollo demografico, una realtà viceversa drammatica e che riguarda l'intera società. Dall'altro il consigliere Carpentieri per motivare il suo no alla mozione si è basato su una critica allo straordinario lavoro fatto da don Oreste Benzi derubricando la proposta come una non condivisibile idea del sacerdote antiabortista. Tutto questo facendo passare come solitario dissidente da emarginare in fretta il deputato Pd cofirmatario del disegno di legge, deputato che, si è affrettato a dire Carpentieri, non rappresenta certo il partito a Modena'.

Così la capogruppo Fdi-Popolo della Famiglia sulla mozione discussa ieri in Consiglio comunale a Modena.'Noi, invece, ribadiamo che è sbagliato considerare la genitorialità come un fatto individuale, perchè in un tempo di pieno crollo demografico siamo chiamati a fare di tutto affinchè la genitorialità rappresenti un fatto sociale di cui farsi promotori, una posizione, ribadisco, sostenuta a livello parlamentare in modo trasversale anche da parlamentari Pd e 5 Stelle - aggiunge Elisa Rossini -. Ricordo che, in Italia, stando all'ultimo report Istat il 2019 ha registrato per il settimo anno consecutivo un nuovo superamento al ribasso del record di denatalità, calo che dal 2008 ha registrato una diminuzione di ben 156.575 unità. A livello locale nel febbraio 2021 l’ufficio statistica del Comune di Modena ha pubblicato un report nel quale si evidenza che la popolazione modenese nell’anno dell’emergenza epidemica è calata di 637 unità rispetto all’anno precedente a causa di un saldo naturale di meno 1.035 unità, segnando il dato più basso dopo quello registrato nel 1918. L’istituzione di una “Giornata per la Vita Nascente” il 25 marzo si pone proprio come obiettivo il contrastare il crollo della natalità diffondendo informazioni sulla gestazione, sulla comunicazione e l’interazione relazionale precoci tra madre e figlio, sulle cure da prestare al nascituro e alla donna in stato di gravidanza, sui diritti spettanti alla gestante, sui servizi sanitari e di assistenza presenti sul territorio. Noi su questo fronte saremo sempre presenti insieme a esponenti di tutti i partiti a livello nazionale e rammaricati del solitario distinguo modenese'.