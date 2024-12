Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Partiamo dalle certezze: unico modenese nella squadra di Governo dovrebbe essere Davide Baruffi, confermato nel ruolo di sottosegretario alla presidenza. Nella cinquina maschile sicuri gli ingressi in giunta di Vincenzo Colla, Alessio Mammi, Giovanni Paglia per Avs. Probabile anche la promozione del segretario regionale Luigi Tosiani, mentre alla Sanità dovrebbe andare Massimo Fabi, attuale direttore Asl di Parma. Le cinque donne dovrebbero essere Isabella Conti (che grazie al boom di preferenze punta alla vicepresidenza), Gessica Allegni, Alice Parma di Rimini, Silvia Piccinini del M5S e Irene Priolo (la quale se non dovesse essere confermata assessore andrebbe alla presidenza della Assemblea regionale).