Grillo grida: 'Grillini non sono più marziani'. Lunga vita ai marziani

Oggi i 5 Stelle per bocca di Vito Crimi hanno deciso di espellere i 15 senatori ( qui i nomi ) che hanno votato no alla fiducia al governo Draghi. 'Sono venuti meno all’impegno del portavoce del Movimento che deve rispettare le indicazioni di voto provenienti dagli iscritti - ha detto un serafico Crimi -. Per tale motivo non potranno più far parte del gruppo parlamentare del Movimento al Senato. Ho dunque invitato il capogruppo a comunicare il loro allontanamento, ai sensi dello Statuto e del regolamento del gruppo'.E Grillo predicando 'unità' e un 'patto verde' con fare canzonatorio scrive: 'Oggi, alle 21.55 la sonda Perseverance atterrerà su Marte. Alla stessa ora, la Perseveranza atterrerà su un altro Pianeta. La Terra. Più precisamente, alla Camera dei deputati. I Grillini non sono più marziani. I Grillini non sono più marziani'.E allora se i grillini non sono ufficialmente più marziani, se rinunciano per definizione definitivamente al loro essere 'altro', se seguono senza discutere le giravolte e le contraddizioni di un guru canuto, non si può far altro che augurare lunga vita ai marziani.Lunga vita ai diversi, a chi non si riconosce nel dover essere, a chi non riesce a coltivare un senso di appartenenza. Lunga vita ai falliti, agli emarginati, a chi decide di emarginarsi da solo. Lunga vita a chi sbaglia e a chi si è fatto prendere in giro. A chi ha il coraggio di indicare una strada sapendo di non avere nessuno che lo segue, ma che aprirla è comunque utile. Lunga vita a chi ha il coraggio di perdere tutto, sapendo che non esistono ricompense, piani B, secondi tempi e rinvincite. Lunga vita a chi si ribella a prescindere, solo per dimostrare che a una prospettiva obbligata, pur stupenda, è sempre preferibile la libertà di scegliere. E di sbagliare. Lunga vita a chi non si è mai sentito predestinato. Lunga vita a chi sognava un mondo diverso e che si era concesso l'illusione di credere ancora in un movimento che predicava l'utopia. Lunga vita a chi guarda le stelle e a chi impreca alla luna. Lunga vita a chi è deriso e umiliato ed è lacerato dal dubbio di non sapere qual è la cosa giusta. Lunga vita a chi sputa in faccia al potere, anche a quello illuminato. Perchè il potere, così rivestito di oro e omaggiato di inchini, di qualche sputo ha sempre bisogno per non diventare pericoloso.Lunga vita a chi sta già vivendo la fine dei tempi perchè ha avuto il privilegio e la sventura di riconoscerla. Lunga vita a coloro che hanno deposto le bandiere.Lunga vita ai marziani.