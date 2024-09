'Ho il Covid, mi sono messo in isolamento'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Quanto alla mia salute tranne che un gran raffreddore e un po' di tosse (che stanno regredendo) non ho febbre e infatti ho continuato a lavorare in queste giornate in call, davanti al pc e attaccato al telefono. Ho preferito mettermi in isolamento per non rischiare di contagiare le persone che avrei incontrato e frequentato in questi giorni' - scrive Mezzetti su FB specificando: 'Questa mattina sarei dovuto essere al cimitero di San Cataldo per l'omaggio al sindaco Pier Camillo Beccaria, politico raffinato e ideatore del Piano Regolatore di Modena negli anni '70, nel trentesimo anniversario della sua scomparsa, e al quale dedico un pensiero di grande affetto'.



Messaggio istituzionale che viaggia in parallelo con quello personale, lanciato sul suo profilo, dove ad analoga comunicazione cambia però la foto, questa volta non al lavoro nella postazione PC a casa, ma con sua moglie. Per comunicare la stessa positività del tampone e la scelta dell'autoisolamento ma ben altra rinuncia: 'Quattro giorni che non ho contatti fisici con il mondo esterno e neppure dentro le mura domestiche. Voi direte: normale, giusto! Si, lo sarebbe se oggi non fosse il nostro anniversario di matrimonio. Non ne abbiamo mai fatti senza regalarci baci, carezze, stritolanti abbracci…'.



Qui il post si conclude con l'augurio di buon anniversario, mentre sul profilo istituzionale da sindaco con la certezza di tornare presto al lavoro, in pubblico, al 100%.