Hombre, Manicardi: 'Rimangono perplessità, attendiamo Commissione'

Il consigliere comunale Pd Stefano Manicardi si è detto soddisfatto delle risposte alla sua interrogazione da parte dell’assessora Vandelli riguardo il programma di espansione della società agricola Hombre: “Ora attendiamo la Commissione Seta per sviluppare gli aspetti più tecnici e a tutela del territorio”“Siamo soddisfatti delle risposte che l’assessora Vandelli ci ha fornito riguardo l’ampliamento dell’azienda agricola Hombre, bene anche le dichiarazioni di apprezzamento per la trattazione da parte delle opposizioni. Ora, per risolvere le lecite perplessità dei cittadini attendiamo la prossima Commissione Seta da noi proposta al fine di conciliare al meglio i legittimi diritti e interessi di chi fa impresa con quelli di chi vuole continuare a vivere serenamente il proprio territorio”.È un giudizio positivo quello che il consigliere comunale Pd Stefano Manicardi ha espresso riguardo il dibattito avvenuto ieri in Consiglio comunale sull’azienda agricola Hombre. Il consigliere aveva presentato un’interrogazione per chiedere alla Giunta di chiarire alcune perplessità riguardo la tutela del territorio, la tutela dell’ambiente e il rispetto dei diritti degli animali e del prodotto di eccellenza Parmigiano Reggiano bio.