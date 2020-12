'Hospice Area Sud di Modena: cercare una locazione alternativa'

“Inutile perder tempo, fra l'altro tenendo congelati i 2.470.000 euro di finanziamento nazionale, per un progetto che ha scarse prospettive di buona riuscita e che, in ogni caso, necessiterebbe di lunghi tempi di realizzazione. Non sarebbe pertanto più utile individuare, coinvolgendo la Conferenza territoriale socio sanitaria di Modena, una locazione alternativa per l’Hospice Area Sud di Modena?”

Così il consigliere regionale della Lega, Simone Pelloni, sull'accordo siglato nel 2016 fra il Comune di Fiorano Modenese e l’Azienda Usl di Modena per avviare l'iter per la realizzazione di un nuovo polo socio-assistenziale (Hospice) all’interno di un ben più vasto progetto urbanistico che sarebbe dovuto sorgere a Spezzano.

“Tale progetto – rileva il leghista - nel corso degli anni, è stato infatti ostacolato sul nascere dai ripetuti interventi da parte della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, che hanno introdotto vincoli edificatori, provocando numerose modifiche e ridimensionamenti al progetto originale fino allo stop definitivo del 21 gennaio 2019 giorno in cui la Soprintendenza medesima ha posto il divieto totale di edificabilità dell’area”.

Tuttavia “risulta ormai inderogabile, per l’area sud della provincia di Modena, la necessità di poter contare su un Hospice per il ricovero e la degenza dei malati che necessitano di cure palliative, quale ambiente di assistenza più adatto quando il malato necessita di cure che non possono più essere erogate al domicilio, quando l'impegno assistenziale diventa troppo difficile e gravoso per la famiglia, quando la sintomatologia correlata alla malattia risulta di difficile gestione” sottolinea il leghista. Da qui la presentazione dell'atto ispettivo nel quale chiede alla Giunta regionale “se non reputi cattiva la gestione dei finanziamenti nazionali congelati (pari 2.470.000 euro) per un progetto con esigue prospettive di buona riuscita” e se “abbia intenzioni di individuare, coinvolgendo la Ctss di Modena, una locazione alternativa per l’Hospice Area Sud di Modena”.