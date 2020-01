I 5 Stelle sprofondano ma Lanzi insiste: 'Vedo spirito volitivo'

'Sono state settimane intense e faticose ma sono orgoglioso di aver contribuito a coordinare la campagna elettorale in Emilia Romagna per il MoVimento 5 Stelle. Lo spirito propositivo e volitivo che ho visto negli occhi di tanti attivisti è lo stesso che sono sicuro di ritrovare ai prossimi Stati Generali che si terranno a marzo. Un crocevia che permetterà al Movimento di avere nuova linfa e una linea chiara per continuare a portare avanti le battaglie che da sempre ci contraddistinguono'. E' quanto afferma il senatore Gabriele Lanzi (M5S) commentando il risultato elettorale in Emilia Romagna. Un risultato che consegna al candidato presidente Simone Benini appena il 3,4% dei consensi.

'Ai disfattisti, ai pavidi, voglio ribadire che far politica vuol dire partecipare. Soprattutto farlo con il movimento 5 stelle vuol dire condividere un ideale, una visione, e un desiderio di esserci che non nasce nelle stanze dei bottoni ma che parte dagli attivisti, dalla base, di cui ho fatto e mi considero ancora parte. Per questo è necessario stemperare sul nascere ogni polemica perché il risultato di ieri è la base su cui costruire il domani. Testa bassa ora, perché gli italiani ci chiedono risultati e buon Governo' ha concluso Lanzi.