I giovani di Fratelli d'Italia abbattono 'i muri moderni dell'Europa'

Ieri, 9 Novembre, per onorare la ricorrenza della caduta del Muro di Berlino, Gioventù Nazionale, movimento giovanile di Fratelli d’Italia, ha organizzato un’iniziativa centralizzata e simbolica in tutta Italia.“Oggi a Porta Bologna” spiegano il Presidente Provinciale Marco Fogliani ed il Portavoce Provinciale Lorenzo Rizzo, “con lo stesso spirito di quella notte di 30 anni fa, quando ragazzi, uomini, donne e bambini berlinesi hanno scritto la storia, abbiamo costruito, non solo qui a Modena, ma in tutta Italia, un muro simbolico, ancor più significativo a ormai poche settimane dall’appuntamento regionale che per la prima volta rende realmente contendibile il governo della nostra regione, monocolore da ormai 50 anni. Oggi non abbiamo abbattuto un muro di cemento ma abbiamo lanciato ancora una volta il nostro dissenso contro questa Europa, assassina delle identità nazionali, succube della burocrazia e della tecnocrazia”.Fabio Roscani, Presidente Nazionale, dichiara: “Questa generazione, con lo stesso esempio dei ragazzi del 1989 e con la stessa indomabile voglia di libertà, vuole ancora una volta dimostrare come un popolo sovrano possa vincere ogni battaglia e abbattere ogni muro, anche i più insidiosi, come quelli invisibili della finanza speculativa, della tecnocrazia, dell’immigrazione incontrollata, della globalizzazione, dell’emigrazione e disoccupazione giovanile, delle baronie universitarie, dello spread, del relativismo culturale, della teoria gender e della gerontocrazia. Trent’anni fa l’Europa ha reclamato e riconquistato la sua libertà, noi non smetteremo mai di combattere per difenderla”.