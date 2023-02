I Verdi: 'Caos porta a porta? La propaganda della destra fa danni'

Oggi a Modena è “social” scattare foto alla monnezza sbattuta dove capita da cittadini al meglio frettolosi, al peggio incivili e postarla aspettando i commenti su topi, caldo, orrori vari che ancora non ci sono, ma che da subito instillano il dubbio che potrebbero giungere, come una profezia autorealizzantesi'. A parlare è il consigliere comunale dei Verdi Paola Aime.'La propaganda che ha avviato la destra in città fa molto danno ai cittadini, ma molta audience politica, trova facile aggancio nella resistenza che noi tutti abbiamo quando ci vengono proposti o imposti cambiamenti nelle nostre routine di vita - continua Aime -. Poco importa che il sistema di porta a porta sia testato con eccellenti risultati in tutta Italia, poco importa che la produzione di rifiuti pro capite di noi modenesi sia di 661 kg abitante anno mentre l’obiettivo è scendere a 77 kg anno smaltiti, poco importa che sia palese che coi sistemi fin qui applicati non ci siano margini di miglioramento, poco importa che basti spostarsi di pochi km nella nostra provincia per scoprire realtà virtuose, che dovrebbero spingerci a un sano senso di competizione civica, anzichè a una critica continua, globale che non prevede almeno il beneficio del dubbio sull’impegno iniziale di Hera, che certamente deve migliorare vari aspetti del suo servizio. Europa Verde nel gioco della torre, tra una consuetudine di raccolta che non dà risultati apprezzabili e un nuovo sistema che ci garantirà meno sprechi, maggiore tutela ambientale, numeri giusti per chiedere la chiusura dell’inceneritore, sceglie senza dubbio il futuro'.