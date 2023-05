Il centrodestra stravince ai ballottaggi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













“Sconfitta netta, dimostra che il vento a favore delle destre è ancora forte”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein, ha commentato a caldo i risultati dei ballottaggi.

ll centrodestra torna a vincere in Toscana, strappa Ancona, città governata da oltre 30 anni da amministrazioni di centrosinistra, e si afferma anche a Brindisi.

In Sicilia vince a Catania. Il Pd conquista solo Vicenza e tiene Trapani. Alla fine, tenendo conto dei risultati di quindici giorni fa e del voto siciliano, la maggioranza esulta forte di uno squillante 10 a 4, storia a parte il caso di Terni dove vince un candidato autonomo.



“È evidente che da soli non si vince, c’è da ricostruire un campo alternativo alla destra. Sentiamo questa responsabilità ma non riguarda solo il Pd”. ha commentato. Per Schlein “non si cambia in due mesi e il cambiamento non passa mai da singole persone.



Ci vorrà un tempo più lungo per ricostruire fiducia e per ricostruire un centrosinistra nuovo, competitivo e vincente”.“Abbiamo ottenuto conferme importanti e qualche vittoria che potrebbe definirsi storica, come ad Ancona, a conferma del fatto che non esistono più le roccaforti. I cittadini sanno fare le loro scelte valutando i programmi e le persone. Un risultato che ci incoraggia ad andare avanti e a fare ancora meglio. Voglio fare i miei auguri a tutti i sindaci che sono stati eletti, il governo lo troverete sempre al vostro fianco”. Così la premierin un video pubblicato sui social.