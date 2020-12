'Il Consiglio di Stato apre alle ragioni di Mirandola'

'Dal Consiglio di Stato arriva non una bocciatura alla decisione di Mirandola di recedere dall’Unione dei Comuni Modenesi dell’Area Nord, bensì la porta aperta per un approfondimento rispetto alle nostre motivazioni e la priorità del mantenimento della funzionalità dell’ente dati i tempi fin troppo risicati per una completa riorganizzazione'



Il sindaco di Mirandola Alberto Greco interpreta così la sentenza del Consiglio di Stato che ha rigettato il ricorso del Comune di Mirandola per la richiesta di annullamento della sospensiva concessa dal Tar all'uscita dello stesso comune dall'Unione dei Comuni modenesi Area Nord



'A vederci il rigetto o il congelamento della nostra istanza, rischia di produrre conclusioni forse un po’ troppo frettolose. Ciò non toglie perciò che, fatte le dovute valutazioni ed atteso il pronunciamento del TAR a febbraio prossimo, vi siano ulteriori possibili elementi al fine di far valere quanto votato e scelto democraticamente in sede di Consiglio Comunale il giugno scorso.