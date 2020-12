'Il Governo aumenti i ristori per la filiera della montagna'

“Il governo valuterà l’opportunitá di prevedere ulteriori indennizzi per gli operatori del comparto sciistico e l'intera filiera della montagna e al tempo stesso impegnarsi per favorire la massima semplificazione delle pratiche burocratiche al fine della messa in sicurezza degli impianti anche in vista delle Olimpiadi del 2026”. Così la deputata della Lega Benedetta Fiorini, segretario della Commissione Attività produttive e primo firmatario dell’odg. “Con il mio odg diamo continuità alle nostre richieste di sostegno a tutto il comparto della montagna: dagli impiantisti, agli albergatori fino ai commercianti. Tutti infatti hanno registrato un enorme calo di fatturato senza riuscire a rientrare neppure di una minima parte delle perdite subite durante il lockdown. Gli aiuti stanziati nei precedenti decreti legati all'emergenza Covid-19, infatti, non sono stati affatto sufficienti. La Lega farà di tutto per convincere il governo ad aumentare i ristori e scongiurare il fallimento di molte attività”.