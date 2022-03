Il Governo delude tutti: taglio accise di appena 8,5 centesimi

Un taglio delle accise sui carburanti di appena 8,5 centesimi e solo per un mese. E' quanto prevede la bozza del decreto Mef-Mite in cui si evidenzia che per il taglio saranno utilizzati 308,17 milioni di euro di maggior gettito Iva relativo all'ultimo trimestre del 2021. Questo extra gettito consentirebbe di ridurre le aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio e al Gpl le cui aliquote attuali sono pari, rispettivamente, a euro 728,40 per mille litri (benzina), euro 617,40 per mille litri (gasolio) ed euro 267,77 per mille chilogrammi (Gpl). Per un mese le aliquote di accisa sarebbero applicate, per la benzina, a 643,24 euro per mille litri, per il gasolio a 532,24 euro per mille litri e per i Gpl usati come carburante a 182,61 euro per mille chilogrammi.Una misura, quella prevista nella bozza, che delude tutti: autotrasportatori in primis. In base al costo attuale del carburante infatti, con questi tagli il costo di benzina e diesel resterebbe sopra i due euro.