Il M5S: 'Bene la vittoria di Lepore, ora il Pd sia leale a Cattolica'

Il Movimento 5 Stelle i parlamentari Gabriele Lanzi, Marco Croatti, Vittorio Ferraresi, Giulia Sarti, Maria Laura Mantovani, Michela Montevecchi, Stefania Ascari e Alessandra Carbonaro esprime le proprie congratulazioni a Matteo Lepore, vincitore delle primarie del centrosinistra a Bologna, ma ribadisce l'importanza di un percorso avviato 2 anni fa in cui il ruolo del MoVimento non è subalterno.'La vittoria di Lepore rappresenta un’ottima notizia. Il M5S su Bologna conferma il proprio sostegno con la convinzione che ci siano tutti i presupposti per un proficuo percorso comune nell’interesse del capoluogo Emiliano-Romagnolo - affermano i parlamentari -. È bene però ribadire che il Movimento 5 Stelle non è subalterno a nessuno. Dal Partito Democratico ci aspettiamo la stessa lealtà e lo stesso spirito collaborativo che noi stiamo manifestando in questa occasione anche in altre realtà territoriali, dove occorre fare in fretta e portare avanti un dialogo per l’individuazione dei programmi e di candidati condivisi, evitando scelte imposte dall’alto o prese di posizione in contrasto con lo spirito collaborativo, come purtroppo sta succedendo nel comune di Cattolica in cui il Pd ha scelto di presentare una propria candidata contro il candidato sindaco uscente del M5S, Mariano Gennari' - hanno concluso i portavoce pentastellati.