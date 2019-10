'Il M5S contro la Borgonzoni? Eccoli qua i traditori 5 Stelle'

“Le accuse pesantissime, campate per aria, farraginose, gratuite e gravi rivolte dalla consigliera regionale dei 5Stelle, Raffaella Sensoli, alla candidata alla presidente della Regione Emilia-Romagna, Lucia Borgonzoni, hanno un unico comune denominatore: Sensoli è già lanciata nella campagna elettorale delle Regionali a sostegno del Pd. Se ancora c'erano dubbi ora è lampante. La verità è un'altra: il M5S ha tradito gli elettori per le poltrone. Dispiace per le tante brave persone che ci avevano creduto, rimaste deluse dall' incoerenza e dal trasformismo dei pentastellati'.

Lo dice il capogruppo della Lega in Regione Emilia Romagna, Stefano Bargi, rispondendo a Raffaella Sensoli oggi critica con Lucia Borgonzoni su alcune delle proposte programmatiche in tema di sicurezza avanzate dalla Lega.



'Evidentemente anche per il M5S l'insicurezza è solo una questione di 'percezione' dei cittadini. Ma i dati del Sole24Ore parlano chiaro: in 6 province Pd emiliano romagnole sono maglia nera in Italia per criminalità. Poi, parlando della citata Ferrara, la Sensoli dovrebbe riportare i fatti per quello che sono: Alan Fabbri, insediato da pochi mesi, ha già chiuso il campo nomadi in via delle Bonifiche, ha predisposto la videosorveglianza contro lo spaccio davanti alle scuole, ha avviato progetti interforze tra polizia locale e forze dell'ordine per la lotta allo spaccio e al degrado. Altro che Movimento Cinque Stelle, la Lega al governo dà garanzia di concretezza, risultati, fatti e coerenza'.