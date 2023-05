'Il nodo Modena ha tenuto'...'perchè piena piccola': botta e risposta sindaco e FI

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Muzzarelli fa sciacallaggio politico, nodo Modena a rischio anche con piene piccole. Interventi strutturali in ritardo di anni. Si acceleri su quelli anziché fare propaganda”. Si sintetizza così il botta e risposta tra sindaco di Modena, Giancarlo Muzzarelli, che oggi ha relazionato in Consiglio Comunale sull'emergenza maltempo, e i consiglieri comunale e provinciale di Forza Italia Piergiulio Giacobazzi e Antonio Platis sull'emergenza maltempo e sulle conseguenze a Modena.Le piogge cadute anche a Modena a partire dalla notte tra lunedì 15 e martedì 16 maggio, con un’allerta rossa per criticità idraulica, hanno provocato un innalzamento dei livelli di tutti i fiumi e corsi d’acqua maggiori che ha superato abbondantemente la soglia 3 di allerta.“La dimensione dell’evento per Modena è stata enorme – ha spiegato il sindaco – tra i massimi livelli mai raggiunti, ma grazie anche ai lavori che sono stati realizzati sugli argini negli ultimi anni non ci sono stati problemi particolari”. Il Secchia ha raggiunto, infatti, i 10,51 metri a Ponte Alto verso la mezzanotte di mercoledì. Per contenerlo nelle ultime 48 ore, oltre alla casse di espansione primaria e laterale, sono stati fondamentali i lavori di questi anni svolti lungo gli argini e nella sezione idraulica.Il Panaro ha invece registrato 11,54 metri mercoledì notte a Navicello e la laminazione di piena della cassa di espansione ha funzionato perfettamente (in cassa si è arrivati a 9,37 metri). Al nodo della Fossalta, il Tiepido ha raggiunto, sempre mercoledì, un picco di 8,01 metri: una quantità d’acqua enorme che è stato possibile gestire grazie agli interventi di sicurezza idraulica terminati nel 2022 dalla Regione.

“Sono dati – ha sottolineato Muzzarelli – che ci confermano che il nodo modenese ha tenuto grazie alle opere idrauliche realizzate negli ultimi anni e che è fondamentale, quindi, che Aipo, la Regione, i Consorzi e tutti gli enti coinvolti completino gli investimenti sul nostro territorio”.



Pronta la replica di Giacobazzi e Platis: “Posto che negli anni del suo mandato il territorio modenese ha già registrato due alluvioni, con rotture di argini nel comune di Modena nel 2014 e alle porte di Modena nel 2020, il trionfalismo di Muzzarelli di oggi di fronte al passaggio senza conseguenze di una piena comunque piccola rispetto ai parametri tecnici, equivale a sciacallaggio politico. Il fatto che il territorio, orfano da almeno 30 anni di adeguamenti strutturali del sistema di Secchia, Naviglio e Panaro (se non si considera l’aggiustamento di errori di funzionamento nella cassa di espansione del Panaro), abbia consentito alla piena di transitare a Modena senza causare problemi è legato al fatto che la piena era piccola. Lo ripetiamo: gli interventi strutturali, a partire dal potenziamento delle casse di espansione del Secchia a piene di livello cinquentennale e centenarie, sono al palo, e il PD al governo di comune, provincia e Regione, è stato talmente lungimirante da non avere predisposto per tempo i progetti necessari per accedere ai fondi PNRR. Lavori necessari per compensare il rischio aumentato dopo la devastazione del territorio compiuta anche negli anni della sua vicepresidenza della provincia di Modena. Spacciare la fortuna come successo politico per nascondere la responsabilità di non avere fatto prevenzione per decenni, è al limite dell’inqualificabile” - concludono i consiglieri di Forza Italia