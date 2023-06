Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Il Partito Democratico di Bonaccini ha scelto l'alta finanza, Hera e le poltrone. Preferisce ad una realtà che da lavoro a 600 persone di una piccola comunità, una multiutility incapace di gestire decentemente il porta a porta a Modena e Bologna. Figuriamoci come saranno i servizi nei prossimi mesi e come lieviteranno i costi.Avevamo annunciato battaglia legale e la faremo con tutti i mezzi possibili perché per noi il danno erariale è evidente - aggiungono i consiglieri di Forza Italia -. A ciò si affiancherà una campagna elettorale senza precedenti in particolare a Carpi e a Concordia. Belleli e Prandini vanno mandati a casa il prima possibile. I danni arrecati sono stati fin troppi e se conquisteremo questi comuni si potrà far riuscire Aimag dell'orbita Hera'.