Il problema ambientale di Modena? I coriandoli di laurea sul selciato

Il problema ambientale di Modena? L'inceneritore di via Cavazza? La Bretella che sta per essere realizzata col sì convinto della maggioranza guidata da Muzzarelli di cui i Verdi fanno parte? Lo sforamento continuo delle Pm10? No, i petali e i coriandoli lasciati sul selciato dai neo laureati. E' questo quello che emerge dalla lettera che la consigliera dei Verdi di Modena Paola Aime ha scritto ieri al Rettore con tanto di foto allegata (immagine sopra).



'Gentile Rettore, come cittadini modenesi siamo davvero orgogliosi che l’Ateneo di Modena e Reggio Emilia sia diventato un punto di riferimento importante a livello nazionale per la varietà dei corsi di Laurea offerti e soprattutto per la qualità dell’insegnamento. Non meno importante, come evidenziato dall’indagine Alma Laurea, è che il tasso di disoccupazione a un anno dalla laurea sia di appena il 7,7%. Questi elementi sono un valore aggiunto per la città di Modena e costituiscono motivo di soddisfazione per l’intera comunità - affermano i Verdi -. A fronte di queste note estremamente positive, come Gruppo Verdi di Modena, siamo però a lamentare che, nei festeggiamenti goliardici che seguono le lauree si sia consolidata l’abitudine di lanciare grandi quantità di frammenti di carta e plastica colorata che restano poi su suolo pubblico e devono essere rimossi dagli operatori di Hera con sistemi manuali o meccanici.

Siamo quindi a sollecitare l'Ateneo a mettere a punto azioni di sensibilizzazione e informazione rivolte agli studenti in procinto di laurearsi, affinché i festeggiamenti per una tappa tanto importante non si trasformino in atti dove la goliardia è più forte dell’attenzione al decoro della propria città e alla tutela dell’Ambiente'.



Ricordiamo che i Verdi hanno accettato di sottoscrivere un programma di giunta che prevede lo spegnimento dell'inceneritore di Modena nel 2034 e il sì alla Bretella Campogalliano-Sassuolo. Attualmente l'assessore all'Ambiente della giunta Muzzarelli è proprio la Verde Alessandra Filippi.



Leo