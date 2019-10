Il Sap: 'Esiste un problema di rispetto per le forze dell’ordine'

'Esprimiamo il più commosso cordoglio per la morte dei giovani colleghi della Questura di Trieste, Pierluigi e Matteo, caduti compiendo il loro dovere. Noi tutti uomini e donne in divisa esprimiamo sincera vicinanza alle loro famiglie ed ai nostri colleghi di Trieste'. Così in una nota il segretario provinciale del'In questo momento di doverosa riflessione mista a silenzio e rabbia per quanto accaduto rinnoviamo la nostra linea sindacale sempre critica sulle carenze legate all'addestramento e all'aggiornamento professionale. Qualche giorno fa abbiamo denunciato sugli organi di stampa un dato significativo sul numero dei feriti della Polizia di Stato dall’inizio dell’anno, ovvero 12 operatori, per violenza subita da colluttazione in servizio. Anche a livello locale segnaliamo criticità sulle modalità con cui vengono proposte le lezioni di tecniche operative e di tiro ai colleghi, a fronte di un numero di aggressioni ormai inaccettabili nel numero e nelle modalità - chiude Orfello -. Esiste un problema di rispetto per le forze dell’ordine e di ciò che rappresentano che la politica deve affrontare con serietà senza divisioni partitiche'.