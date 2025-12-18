Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Il sindaco: 'Comitato Remigrazione, a Modena non c'è spazio per le idee di odio'

' Modena non ha bisogno di inutili tensioni che darebbero solo soddisfazione al desiderio di visibilità di questi personaggi'

In queste ultime ore è stato reso pubblico un incontro nel quale verrà presentato in città il Comitato Remigrazione. Sul tema interviene il sindaco Massimo Mezzetti.

'Non c'è spazio a Modena per le idee di odio che vengono portate avanti dai gruppi che domani si ritroveranno in un circolo privato – dichiara Mezzetti - Questa città rifiuta nel modo più netto il razzismo e i concetti di pulizia etnica che stanno alla base dell'incontro di cui si è avuta notizia. Allo stesso tempo questa è una città antifascista, Medaglia d’oro per la Resistenza, che si fonda sulla Costituzione italiana nata proprio da quest'ultima e dal rifiuto dei nazionalismi e dei totalitarismi che hanno portato solo tragedie nella storia'.

'Credo sia opportuno ribadire questo per far comprendere quanto siano indesiderabili gli argomenti di cui è stata data pubblicità per promuovere l’appuntamento. Allo stesso tempo invito tutte e tutti a mantenere la coerenza delle proprie idee senza prestare il fianco a nessun tipo di provocazione. Modena non ha bisogno di inutili tensioni che darebbero solo soddisfazione al desiderio di visibilità di questi personaggi'.

'Vogliamo rilanciare Modenantiquaria a livello nazionale ed internazionale'

Modena, nel giorno della stangata contro Reggianini, il Pd fa lo sgambetto a Mezzetti

Scuole superiori Modena, aumentano le telecamere contro lo spaccio

Società partecipate Comune Modena, Forza Italia: ‘Per Seta e Amo trasparenza impossibile, ecco perché voteremo contro'

Mercati agricoli bio Modena: assegnate le aree

Partecipate, Zanca: 'Su Seta anche il Comune senza risposte, siamo perplessi e preoccupati'

Articoli più Letti Modena dice addio alla fermata dell’unico Frecciarossa in rientro da Roma

'Caro Mezzetti, ci dica: quanto è costato ai modenesi acquistare i nuovi cassonetti? Pronti a confronto pubblico'

La prof Modena sull'emendamento Pd: 'Povero centrodestra, così hai fatto un favore a Mezzetti'

Comparto Vaciglio senza pace, ora arrivano lettere di disdetta dei contratti d'affitto

Articoli Recenti Fdi Pavullo: 'Sanità, il progetto montagna è una Caporetto, altro che rivoluzione'

Manca numero legale e la votazione salta: il centrosinistra dà la colpa all'opposizione

Affitti brevi: scontro politico tra centrodestra e maggioranza

Comitato Remigrazione sbarca a Modena, Cgil e Anpi: 'Proposte aberranti da organizzazioni fasciste'

