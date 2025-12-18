Il sindaco: 'Comitato Remigrazione, a Modena non c'è spazio per le idee di odio'

In queste ultime ore è stato reso pubblico un incontro nel quale verrà presentato in città il Comitato Remigrazione. Sul tema interviene il sindaco Massimo Mezzetti.

'Non c'è spazio a Modena per le idee di odio che vengono portate avanti dai gruppi che domani si ritroveranno in un circolo privato – dichiara Mezzetti - Questa città rifiuta nel modo più netto il razzismo e i concetti di pulizia etnica che stanno alla base dell'incontro di cui si è avuta notizia. Allo stesso tempo questa è una città antifascista, Medaglia d’oro per la Resistenza, che si fonda sulla Costituzione italiana nata proprio da quest'ultima e dal rifiuto dei nazionalismi e dei totalitarismi che hanno portato solo tragedie nella storia'.

'Credo sia opportuno ribadire questo per far comprendere quanto siano indesiderabili gli argomenti di cui è stata data pubblicità per promuovere l’appuntamento. Allo stesso tempo invito tutte e tutti a mantenere la coerenza delle proprie idee senza prestare il fianco a nessun tipo di provocazione. Modena non ha bisogno di inutili tensioni che darebbero solo soddisfazione al desiderio di visibilità di questi personaggi'.